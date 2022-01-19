Arabası çizildi diye apartman görevlisini öldürmüştü! O cani için istenilen ceza belli oldu

'HAKSIZ TAHRİK VE MEŞRU MÜDAFAA YOK'

İddianamede ilk haksız tahrik hareketin Ahmet Ünveren tarafından gerçekleştirildiği, bu nedenle tahrik hükümlerinin uygulanma olanağının bulunmadığı, ayrıca katil zanlısının olayı Topbaş'a ait bıçakla gerçekleştirmiş olduğunu söylemiş olmasına rağmen, Topbaş'ın bıçağı düşürdükten sonra silahsız kaldığı, yumruk vurmak suretiyle ilk yaralama eylemini Ünveren tarafından gerçekleştirildiği, Ünveren'in Adem Topbaş'ı ikisi öldürücü 4 bıçak darbesi ile yaralamasına rağmen eylemine son vermediği, market sahibi tarafından müdahale edilmesi suretiyle eyleme son verdiği, bu nedenle olayda meşru müdafaa olmadığı da belirtildi.