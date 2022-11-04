Arabasının çalındığını sanan vatandaş ihbarda bulundu, gerçek çok farklı çıktı

EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU, ARAÇ DEREYE DÜŞTÜ

Çobanın bildirmesiyle bölgeye giden jandarma ekipleri, otomobilin çalıntı ihbarı yapılan araç olduğunu tespit etti. Altun'un eğimli alanda park ettiği otomobilinin el frenini çekmeyi unuttuğu için hareketlenerek dere yatağına düştüğü saptandı. Çekici ile düştüğü yerden çıkarılan otomobil, sahibine teslim edildi.