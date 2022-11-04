Arabasının çalındığını sanan vatandaş ihbarda bulundu, gerçek çok farklı çıktı

İlginç olay, 30 Ekim Pazar günü Orhaneli ilçesi Erenler köyünde meydana geldi. Markete alışveriş için giren Ramazan Altun, çıkışta el frenini çekmeyi unutup, bıraktığı otomobilini göremeyince çalındığını sanarak jandarmaya ihbarda bulundu.
BULANA 1000 LİRA ÖDÜL VERECEĞİNİ DUYURDU
Altun, aracını bulana 1000 lira vereceğini belirttiği ilan da hazırlattı. Sahibi ve jandarma ekipleri tarafından aranan otomobil, olaydan 5 gün sonra 1 kilometre ilerideki dere yatağında, çoban tarafından bulundu.
EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU, ARAÇ DEREYE DÜŞTÜ
Çobanın bildirmesiyle bölgeye giden jandarma ekipleri, otomobilin çalıntı ihbarı yapılan araç olduğunu tespit etti. Altun'un eğimli alanda park ettiği otomobilinin el frenini çekmeyi unuttuğu için hareketlenerek dere yatağına düştüğü saptandı. Çekici ile düştüğü yerden çıkarılan otomobil, sahibine teslim edildi.