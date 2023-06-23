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Giriş Tarihi: 24.6.2023

Araç bakımına dikkat

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Araç bakımına dikkat
Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Başkanı İhsan Memiş: Yol tedbirleri alınırken yaz sıcağı da göz önünde bulundurulmalı. Uzun yola gidecek ve dönecek hususi veya ticari araç sürücüleri öncelikle rahat elbise ve ayakkabı giymeli. Mümkünse çift sürücüyle yola çıkılmalı, su alınması ihmal edilmemeli. Atatürk Oto Sanayi sitesi oto servis işletmecisi Rasim Çekerekli: Uzun yola çıkacaklar araç bakımlarını ihmal etmesin. Lastikler, frenler, mekanik aksam mutlaka kontrol edilmeli. Ataç bakımında erken teşhis önemlidir.

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Araç bakımına dikkat
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