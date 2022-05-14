Araç şarampole devrildi: 2’si bebek 3 ölü

Malatya'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Şehmuz Er (29) ile oğlu Enbiya (1) ve yakınının kızı Zeynep Tuaç (1) hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kaza Kale ilçesi Malatya-Elazığ karayolunda meydana geldi. Şehmuz Er yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, sürücü Şehmuz Er ile oğlu Enbiya Er ve yakınının kızı Zeynep Tuaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan sürücünün eşi Günay Er (20) ve bacanağı Erdal Tuaç (39) ile onun eşi Melekşah Tuaç (38) ise yaralandı. Uşak'ta bariyerlere çarparak tarlaya devrilen aracın sürücüsü Ebru Carter (54) hayatını kaybetti, İngiliz vatandaşı eşi ise yaralandı. Aydın'ın Germencik ilçesinde ise çiftçilik yapan 88 yaşındaki Lütfi Kara, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.