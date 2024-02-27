Aracını vinçle evin duvarına asan Mehmet Aydın konuştu

Antalya'nın Alanya İlçesi Su gözü Mahallesinde yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Aydın, otomobilini yaşadığı iki katlı binaya astı. Vinç ile duvara aracını asan Mehmet Aydın, cep telefonu kamerasıyla o anları da cep telefonuna kayıt aldı.

Görüntülerde Aydın, "Rahmetli gidiyor arkadaşlar. Sizlere ömür, asılıyor. Sistem bu. Asıyorum. Evet arabayı idam ettim, aracım 2 yıl cezalı kalacak" diyen "Aydın aracımla küçük kazalara karıştım. Bir ay önce ehliyetime Trafik Polis ekipleri aldı arızanın aracımda olduğunu düşündüm o yüzden aracımı astım. Yoldan geçenler bakıyor bazıları fotoğraflarını çekiyor diye konuştu.