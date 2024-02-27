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Giriş Tarihi: 27.2.2024 11:08 Son Güncelleme: 27.2.2024 11:19

Aracını vinçle evin duvarına asan Mehmet Aydın konuştu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan ve belediyede çalışan 47 yaşındaki Mehmet Aydın aracını cezalandırdığını söyleyerek zincirle vinç ile oturduğu evin duvarına astı. Evli ve 3 çocuk babası olan Aydın, aracı 2 yıl boyunca cezalandırdığını söylerken, yoldan geçenler de durup fotoğrafını çekiyor. SABAH’ın ulaştığı Aydın, “Aracımla küçük kazalara karıştım. Bir ay önce ehliyetime polis el koydu. Arızanın aracımda olduğunu düşündüm o yüzden aracımı astım. Yoldan geçenler bakıyor bazıları fotoğraflarını çekiyor” diye konuştu.

MEHMET AL MEHMET AL
Aracını vinçle evin duvarına asan Mehmet Aydın konuştu

Antalya'nın Alanya İlçesi Su gözü Mahallesinde yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Aydın, otomobilini yaşadığı iki katlı binaya astı. Vinç ile duvara aracını asan Mehmet Aydın, cep telefonu kamerasıyla o anları da cep telefonuna kayıt aldı.

Görüntülerde Aydın, "Rahmetli gidiyor arkadaşlar. Sizlere ömür, asılıyor. Sistem bu. Asıyorum. Evet arabayı idam ettim, aracım 2 yıl cezalı kalacak" diyen "Aydın aracımla küçük kazalara karıştım. Bir ay önce ehliyetime Trafik Polis ekipleri aldı arızanın aracımda olduğunu düşündüm o yüzden aracımı astım. Yoldan geçenler bakıyor bazıları fotoğraflarını çekiyor diye konuştu.

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Aracını vinçle evin duvarına asan Mehmet Aydın konuştu
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