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Giriş Tarihi: 1.4.2024 14:29 Son Güncelleme: 1.4.2024 14:34

Aracının içinde silahlı saldırıya uğradı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi aracının içerisinde silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla vurulan 55 yaşındaki Şükrullah Çankaya, ağır yaralandı.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Aracının içinde silahlı saldırıya uğradı

Kızıltepe Bahçelievler Mahallesi'nde Şükrullah Çankaya, sokak arasında otomobiliyle seyir halindeyken yanına yaklaşan bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Çankaya'nın başına isabet eden mermi ile ağır yaralandığı ve ameliyata alındığı belirlendi.
Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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Aracının içinde silahlı saldırıya uğradı
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