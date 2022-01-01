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Giriş Tarihi: 1.1.2022 15:24 Son Güncelleme: 1.1.2022 15:57

Araçla “MET” satıyordu... Suçüstü yakaladılar...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Araçla “MET” satıyordu... Suçüstü yakaladılar...

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; araçla uyuşturucu satışı yapan bir zehir tacirini suçüstü yakaladı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Orta Bayır Mahallesi'nde bir araç içerisinde uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. Araç Talat Paşa Caddesi üzerinde durduruldu. Araç içerisinde ve sürücü B.Ö.'nün üzerinde yapılan aramalarda; kısaca "MET" adı verilen 8 parça halinde 290 gram Metamfetamin isimli uyuşturucu madde, 583 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 565 lira nakit para ele geçirildi. Şüpheli B.Ö. adliyeye sevk edildi ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Araçla “MET” satıyordu... Suçüstü yakaladılar...
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