Araçta başından vurulmuş halde bulunmuştu: Kimliği belli oldu

Eskihabibler Mahallesi Lalezar Sokak'taki bir otomobilin içinde hareketsiz kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAFASINA SIKILMIŞ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtaki kişinin erkek olduğu, başından silahla vurulduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan çalışmalarda öldürülen kişinin Hakan Gündüzgil olduğu belirlerdi. Polis, çevrede güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Saldırıyı kim ya da kimlerin yaptığı yönde soruşturma derinleştirildi.