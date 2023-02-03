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Giriş Tarihi: 3.2.2023 14:26 Son Güncelleme: 3.2.2023 14:35

Araçta yanmış halde cesedi bulunmuştu: Elindeki sigara düşünce...

Rize'nin Kalkandere ilçesinde, park halindeki otomobilinde yanmış cesedi bulunan Duran Kabaoğlu'nun (55), aniden fenalaşınca içtiği sigaranın elinden düşerek yangına neden olduğu, alevlerin sardığı aracında öldüğü ihtimali üzerinde duruldu.

DHA
Araçta yanmış halde cesedi bulunmuştu: Elindeki sigara düşünce...

Fındıklı köyünde Duran Kabaoğlu'na ait park halindeki otomobilde, dün akşam yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen aracı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları sırasında Duran Kabaoğlu'nun yanmış cesedi, aracın içinde bulundu. Savcılık incelemesi sonrası Kabaoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Duran Kabaoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından teslim alınıp, köyünde toprağa verilecek.

MÜZİK DİNLEYİP, SİGARA İÇİYORMUŞ

Duran Kabaoğlu'nun ölümüyle ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, olay yerine yakın kişilerin ifadelerine başvurdu. İfade verenler, Kabaoğlu'nun evine yakın bölgede, park halindeki aracında müzik dinleyerek, sigara içtiğini gördüklerini söyledi. Kabaoğlu'nun sigara yanarken fenalaştığı, elinden düşmesiyle otomobilde yangın çıktığı ihtimali üzerinde duruldu. Soruşturma sürüyor.

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Araçta yanmış halde cesedi bulunmuştu: Elindeki sigara düşünce...
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