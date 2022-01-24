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Giriş Tarihi: 24.1.2022 10:31 Son Güncelleme: 24.1.2022 10:40

Araçtan 82 bin liralık soygun anı kamerada

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Araçtan 82 bin liralık soygun anı kamerada

Adana’da Üzeyir K.’yı bankadan çıktıktan sonra adım adım takip eden iki kardeş, şahsın aracını park edip bölgeden uzaklaşmasıyla harekete geçti. Arabanın camını kırıp, torpido gözündeki 82 bin lirayı çalan zanlılar, önce kameraya sonra polise yakalandı.

Adana'da 43 yaşındaki Üzeyir K., borçlarını ödemek için bankadan çektiği 82 bin lirayı aracının torpido gözüne koyup yola çıktı. O anlarda takip edildiğini fark etmeyen Üzeyir K., bir süre sonra arabasını park edip, bölgeden uzaklaşırken; zanlılar da harekete geçti. İmdat çekiciyle aracın penceresini tuzla buz eden zanlılardan biri, parayı alıp kaçtı; o anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, bu görüntülerden yola çıkın Uğur A. ile ağabeyi Oğuzhan A.'yı kıskıvrak yakaladı. Paraya ulaşılamadı ama iki kardeş de tutuklandı.

82 BİN LİRALIK SOYGUN
Olay, 10 Ocak'ta merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Güzelevler Mahallesi'nde yaşandı. Esnaflık yapan Üzeyir K., borçlarını ödemek için Keresteciler Sitesi'ndeki bir bankadan 82 bin lira nakit para çekip, sonrada da parayı aracının torpido gözüne koyup yola çıktı. Bir süre trafikte ilerleyen Üzeyir K., daha sonra otomobilini park edip, bir işyerine gitti. Geri döndüğündeyse arabasının camının kırılıp, parasının da çalındığını görünce polisi arayıp yardım istedi.

İMDAT ÇEKİCİYLE KIRDI
İhbar üzerine harekete geçen, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Çabalar sonuç verdi ve polis, şüphelilerin Uğur A. (22) ve ağabeyi Oğuzhan A. (27) olduğunu tespit etti. Uğur A.'nın, park halindeki otomobilin penceresini, cam kırma çekici olan 'imdat çekici' ile tuzla buz edip, sonra da torpidodaki parayı alıp, Oğuzhan A.'nın kullandığı araca binerek kaçtığı belirlendi.

TUTUKLANDI
O anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Polis, zanlıların kaçtığı otomobilin plakasından yola çıkıp, her iki kardeşi de evlerine düzenlediği şok bir baskınla yakaladı. Evde yapılan aramalardaysa para bulunamadı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen ağabey ve kardeşi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Araçtan 82 bin liralık soygun anı kamerada
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