Araf Suresi 54. Ayet Okunuşu - Araf Suresi’nin 54. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Meali

İnsanın yaratılış gayesinin ne olduğuna ve doğru yolu bulmak için çabalaması gerektiğine vurgu yapan A'raf Sûresi, önemli mesajlar barındırır. Tevhit inancının öneminin altını çizer, Allah'ın (c.c.) birliğini ve ona güvenmenin tek yol olduğunu söyler. Ona yakın olmak için mutlaka dua ve ibadet edilmesi gerektiğini belirtir. İbret verici hikayeler de içeren Araf Suresi 54. ayet okunuşu, anlamı, meali ve tefsiri oldukça merak uyandırıcıdır.

Araf Suresi 54. Ayet Arapça Yazılışı

Araf Suresi 54. Ayet Okunuşu

Kur'an-ı Kerim'in 7. sûresi olan A'raf Sûresi, toplamda 206 âyetten meydana gelir. İslam'a göre A'raf, Cennet ve Cehennem arasında yer aldığı düşünülen dağın adıdır. Sûre, Mekke döneminde ve hicretten hemen önce nüzul olmuştur. En'âm Sûresi'nden sonra indirilen A'raf Sûresi'nin, her mümin tarafından mutlaka okunması gerekir.

Allah'ın (c.c.), kullarına verdiği mesajları öğrenmek, manevi huzur bulmak ve onun rahmetine mazhar olabilmek için A'raf Sûresi doğru bir biçimde okunmalıdır. Bu sûreyle birlikte duaların kabul olacağına inanıldığı için doğru okunuşunu öğrenmekte fayda vardır. A'raf Sûresi 54. âyet Arapça ve Türkçe okunuşu ise şöyle ifade edilir:

"İnne rabbekumullâhullezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin summestevâ alâl arşı, yugşîl leylen nehâre yatlubuhu hasîsen veş şemse vel kamere ven nucûme musahharâtin bi emrihi, e lâ lehul halku vel emr(emru), tebârakallâhu rabbulâlemîn(âlemîne)."

Araf Suresi 54. Ayet Meali

A'raf Sûresi'nde genel olarak, Allah'ın (c.c.) mutlak varlığından, peygamberlikten, ahlaki hususlardan, toplumun düzeninden ve kıyamet gününden bahsedilir. A'raf Sûresi'nin 54. âyetinin meali ise şu şekildedir:

"Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve Arş'a kurulan, geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O'na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir."

Araf Suresi 54. Ayet Tefsiri

Kur'an'ın anlamının derinleşmesine katkıda bulunan sûrelerden biri olan Araf Sûresi, tüm müminlere rehberlik eder. İmanı güçlendirmek, ahlaki değerleri pekiştirmek ve doğru yolu bulmak için tefsirini de mutlaka incelemek gerekir. Her sûrenin, kendine özgü bir hikmeti ve anlamı vardır. Bunlar, ulemalar tarafından yorumlanmaya ve açıklanmaya muhtaçtır. Farklı din alimleri tarafından değişik açılardan ele alınsa da genel anlamı ve vermek istediği mesaj aynıdır. A'raf Sûresi 54. âyetin tefsiri ise ulemalar tarafından şu şekilde yapılmıştır:

"Kur'an-ı Kerîm'de Allah'ın fiilleri için kullanılan yevm (gün) kavramını yirmi dört saatlik zaman süresi şeklinde anlamamak gerekir. Nitekim başka âyetlerde O'nun fiilleri hakkında yevm kelimesi "an" mânasında kullanıldığı gibi (Rahmân 55/29), Allah'ın katındaki bir günün insanların hesaplarına göre 1000 yıl tuttuğu da ifade edilmiştir (Hac 22/47; Secde 32/5; ayrıca bk. Meâric 70/4). Her ne kadar âyetteki altı günü, dünya günüyle altı gün diye anlayanlar olmuşsa da, gökler ve yer yaratılmadan önce günden söz edilemeyeceği için, bilhassa bazı çağdaş tefsirlerde (kâinatın yaratılışıyla ilgili yeni teoriler dikkate alınarak) bu altı günü, her birinin ne kadar süre devam ettiğini ancak Allah'ın bildiği "altı devir" diye anlamanın daha münasip olduğu belirtilir. Esasen an, nokta gibi boyutsuz bir zamandır; aynı şekilde sonsuzluk da boyutsuzdur. Böylece sonsuz varlık için an da sonsuzluk da birdir. Buna göre sonlu ve sınırlı varlıklar için düşünebildiğimiz boyutlu ve sınırlı zaman dilimlerini Allah ve O'nun fiilleri hakkında düşünmemiz mümkün değildir."