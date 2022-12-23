Aralık enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli zammını belirleyecek! İşte TÜİK 6 aylık enflasyon oranı tahmini ve o tarih!

Aralık ayı enflasyon oranı merakla bekleniyor. Bunun en büyük nedeni ise memur ve emeklilerin Ocak 2023 zammında belirleyici bir kriter olması. Bu kapsamda ise milyonlar ay sonuyla birlikte "Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Veriler merakla beklenirken, artışa ilişkin son ipucu geldi. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon oranı tahmini yüzde 66.80'geriledi.
KASIM ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU
Enflasyon Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88 yıllık olarak yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.