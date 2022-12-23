Haberler Yaşam Haberleri Aralık enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli zammını belirleyecek! İşte TÜİK 6 aylık enflasyon oranı tahmini ve o tarih!
Giriş Tarihi: 23.12.2022 10:22

Aralık enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli zammını belirleyecek! İşte TÜİK 6 aylık enflasyon oranı tahmini ve o tarih!

Emekli ve memur maaşları için büyük önem taşıyan Aralık ayı enflasyon oranı için gözler şimdi TÜİK’te! Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyonla belirlenecek olan 2023 zam oranı merakla beklenirken öte yandan “Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt arıyor. Yapılan son açıklamaya göre; enflasyonun Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88 yıllık olarak yüzde 84,39 olarak gerçekleştiği kaydedilmişti. Peki, 2022 Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte o tarih ve tüm detaylar.

Aralık enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli zammını belirleyecek! İşte TÜİK 6 aylık enflasyon oranı tahmini ve o tarih!

Aralık ayı enflasyon oranı merakla bekleniyor. Bunun en büyük nedeni ise memur ve emeklilerin Ocak 2023 zammında belirleyici bir kriter olması. Bu kapsamda ise milyonlar ay sonuyla birlikte "Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Veriler merakla beklenirken, artışa ilişkin son ipucu geldi. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon oranı tahmini yüzde 66.80'geriledi.

KASIM ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Enflasyon Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88 yıllık olarak yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası, emekli ve memur zammı için belirleyici olacak 4 aylık enflasyon verisi netleşti. Buna göre 4 aylık enflasyon verisi 10,84 olurken, bu rakam aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı oldu. Memur zam oranı ise 4 aylık yüzde 11,84 olarak netleşti.

ARALIK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şu an kesin olarak tarihi belli olmasa da her ayın ilk pazartesi günü enflasyon oranı açıklanıyor. Bu bağlamda, 2 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aralık enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli zammını belirleyecek! İşte TÜİK 6 aylık enflasyon oranı tahmini ve o tarih!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA