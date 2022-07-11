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Giriş Tarihi: 11.7.2022 11:58 Son Güncelleme: 11.7.2022 12:29

Arama kurtarma aracındaki sedye arkadan gelen araca ok gibi saplandı

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kuzey çıkışında seyir halinde bulunan Sultanbeyli Arama Kurtarma aracının üstünde bulunan plastik sedye rüzgarın etkisi ile yerinden koparak arkadan gelen aracın ön camına ok gibi saplandı. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Arama kurtarma aracındaki sedye arkadan gelen araca ok gibi saplandı

Bayramının üçüncü günü Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde ilginç bir kaza meydana geldi. Sultanbeyli Belediyesine ait Arama Kurtarma aracı Fatih Sultan Mehmet köprüsünden Avrupa yakasına geçilen Kuzey Köprü çıkışında ilginç bir kazaya nedenoldu. Sultanbeyli Arama Kurtarma aracının üzerinde bulunan plastik sedye yerinden koparak arkasından gelen Yakup Çoruh'un kullandığı aracın ön camına ok gibi saplandı.

Kaza sırasında seyir halinde bulunan Yakup Çoruh kırık cam parçalarından yaralanmasına rağmen aracı belli mesafede durdurarak yardım bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yakup Çoruh'u Kavacık Devlet Hastanesine kaldırdı. Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinde can parçacıkları ile yaralanan sürücünün durumunun hafif olduğu ve tedavi altına alındığı kaydedildi. Polis ekipleri ise olay yerinde cama saplanan sedyeyi çıkardıktan sonra incelemenin ardından aracı yoldan çektirip trafiğin aksamasını önledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Arama kurtarma aracındaki sedye arkadan gelen araca ok gibi saplandı
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