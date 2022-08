Aramızdaki Sözler konusu nedir? Aramızdaki Sözler filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Aramızdaki Sözler filmi oyuncuları arasında Oscar ödüllü Kate Winslet başrolde yer alıyor. Bir uçak kazası sonrası iki yabancının zorlu yolculuğunu anlatan The Mountain Between Us - Aramızdaki Sözler konusu ile dikkat çekiyor. Yabancı sinema bu akşam TRT 1 ekranlarında saat 20.00'de izleyicisi ile buluşacak. Peki, Aramızdaki Sözler filmi nerede çekildi? İşte detaylar…