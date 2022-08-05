Aramızdaki Sözler konusu nedir? Aramızdaki Sözler filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Aramızdaki Sözler filmi oyuncuları arasında Oscar ödüllü Kate Winslet başrolde yer alıyor. Bir uçak kazası sonrası iki yabancının zorlu yolculuğunu anlatan The Mountain Between Us - Aramızdaki Sözler konusu ile dikkat çekiyor. Yabancı sinema bu akşam TRT 1 ekranlarında saat 20.00'de izleyicisi ile buluşacak. Peki, Aramızdaki Sözler filmi nerede çekildi? İşte detaylar…
ARAMIZDAKİ SÖZLER KONUSU
Ben Bass ve Alex Martin aynı uçakta yolculuk yapan iki yabancıdır. İçinde bulundukları uçak trajik bir şekilde kaza yapar. Ben ve Alex kazadan yaralı olarak çıkmayı başarmışlardır. Merkezde uzak karlı kaplı bir dağda mahsur kalan ikili uzun süre kendilerine yardım edilmesini bekler.
Fakat yardım gelmeyince yüzlerce kilometrelik vahşi doğada korkunç bir yolculuğa çıkmak zorunda kalırlar. Ben ve Alex hayatta kalabilmek için birbirlerine güvenmek zorundadır.
ARAMIZDAKİ SÖZLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Ana çekimler 5 Aralık 2016'da Vancouver'da başladı ve 24 Şubat 2017'ye kadar devam etti.
Oyuncular Elba ve Winslet'ın sahneleri, 7 Aralık 2016'da Vancouver Uluslararası Havalimanı ve Abbotsford Uluslararası Havalimanı'nda çekildi.
Yılbaşı arası ardından çekimler 4 Ocak 2017'de Invermere ve Panorama Mountain Village çevresinde yeniden başladı.
Çekimlerin çoğu Kanada'da, Alberta ve British Columbia sınırında gerçekleşti. Birçok sahne bir dağın tepesinde çekildi ve ekip, filmin ana kampına ulaşmak için 40 dakika araba kullanmak zorunda kaldı.