Aranan dolandırıcı kral dairesinde yakalandı

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini istihbaratçı ve üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtıp birçok kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim Öztapan'ın (44), lüks bir otelin günlüğü 6 bin TL olan kral dairesinde kaldığını belirledi. Öztapan'ın, otele de kendisini kamuda görevli üst düzey bazı kişilerin akrabası olduğu ve bazı faili meçhul cinayetlerin gizli belgelerini taşıdığını söyleyerek, farklı bir isimle kayıt yaptırdığı ve bir yıldır burada kaldığı tespit edildi. Otelin önünde önlem alan polis, lüks otomobili ile çıkan Öztapan'ı, kısa bir kovalamacanın ardından yakaladı. Araçta yapılan aramada Öztapan'ın oğluna ait olduğunu ileri sürdüğü okul çantasından bir ruhsatsız tabanca, 2 elmas, 1 milyon 368 bin TL değerinde 3 banka çeki bulundu. Daha önce de kendisini çiftlik sahibi olarak tanıtıp, başkasına ait bir çiftlikte bulunan 40 hayvanı kendisininmiş gibi bir başkasına sattığı öğrenilen ve 46 suç kaydı bulunan Öztapan, cezaevine gönderildi.