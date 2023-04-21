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Giriş Tarihi: 21.4.2023 04:38

Aranan şüphelinin evinden cephanelik çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 2 yıl hapis cezasıyla aranan Savaş Bağceli (43), düzenlenen operasyonda yakalanırken evinden cephanelik çıktı. Çeşitli markalardaki tabanca, tüfek, mermi ve silah parçalarına el konulurken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

DHA
Aranan şüphelinin evinden cephanelik çıktı

Nazilli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan Savaş Bağceli'nin bayram için Nazilli'ye geldiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, adresi belirlenen Bağceli'nin kaldığı eve baskın yaptı.

Şüpheli yakalanırken evde yapılan aramada, çeşitli çap ve markalarda 12 tabanca, bir uzun namlulu otomatik tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ile silah parçaları ele geçirdi.

Gözaltına alınan Bağceli, emniyet müdürlüğünde işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Aranan şüphelinin evinden cephanelik çıktı
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