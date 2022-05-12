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Giriş Tarihi: 12.5.2022 12:31 Son Güncelleme: 12.5.2022 12:43

Aranan uyuşturucu taciri yakalandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Aranan uyuşturucu taciri yakalandı

Diyarbakır’da, uyuşturucu taciri suçundan hakkında 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari jandarma tarafından yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. Jandarma timleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.'nin Ergani ilçesinde gizlendiği belirlendi. Gerçekleştirilen operasyonla yakalanan M.B., jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Aranan uyuşturucu taciri yakalandı
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