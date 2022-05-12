Aranan uyuşturucu taciri yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. Jandarma timleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.'nin Ergani ilçesinde gizlendiği belirlendi. Gerçekleştirilen operasyonla yakalanan M.B., jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.