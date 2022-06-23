Arap Müziği İlkokulu’nun temelleri atıldı

Palet Türk Müziği İlkokulu'nun önderliğinde Dubai'de açılacak olan Arap Müziği İlkokulu'nun protokol töreni; Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyet Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Emaar Properties Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Alabbar, Emaar Entertainment CEO'su Zeina Dagher, Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş'ün katılımıyla gerçekleşti.

Palet Türk Müziği İlkokulu; geleceğin sanatçılarını yetiştirme misyonu ile yol alıyor. Geleneğin, gelecekle buluştuğu özgün eğitim vizyonu ise müziğin beraberinde getirdiği edep, nezaket ve asalet ile bütünleşiyor.

Palet Türk Müziği İlkokulu'nda gerçekleşen protokol töreni ile Dubai ve Türkiye arasındaki ikili ilişkileri kültür-sanat noktasında çok daha ileri bir noktaya taşınacak.

PROTOKOL TÖRENİNDE İMZALAR ATILDI

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyet Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Emaar Properties Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Alabbar, Emaar Entertainment CEO'su Zeina Dagher, Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş'ün katıldığı protokol töreninde, imzaların atılmasının ardından Dubai'de kurulacak Arap Müziği İlkokulu'nun temeli resmi olarak atılmış oldu.

DENEYİM VE ALTYAPI TRANSFERİ SAĞLANACAK

YETEV Mütevelli Heyet Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, bu iş birliğinin nasıl geliştiği hakkında şu açıklamada bulundu: "Sayın Mohamed Alabbar, İstanbul'a geldiğinde Palet Türk Müziği İlkokulu'nu ziyaret etmişti. Bu ziyareti esnasında kendisine okulumuzu gezdirdik. İnşa ettiğimiz yapıdan çok etkilendiğini ifade etti, hatta o akşam okulumuzda gerçekleştirilen konsere de katıldı. Palet Türk Müziği İlkokulu'nun altyapısını ve eğitim kültürünü Dubai'ye taşımak ve Arap Müziği İlkokulu açmak istediğini belirtti. Bu konuda ekiplerimizle Dubai'ye gittik, görüşmeler gerçekleştirdik ve deneyimlerimizi aktardık.

"FAS VE ÖZBEKİSTAN YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Palet Türk Müziği İlkokulu'nun Türkiye'deki başarısını farklı ülkelere de aktarmaya yönelik teklifler geldiğinin altı çizen Necmeddin Bilal Erdoğan; "6 yaşında Türk müziği eğitimi almaya başlayan öğrencilerimizle, 20 yıl içinde geleceğin sanatçılarını yetiştirmiş olacağız. Türk müziği geleneklerinin, değerlerinin, tarihinin ve kültürünün yaşatılması bizim için nasıl önemliyse, Orta Doğu coğrafyası ve Körfez ülkeler için de aynı öneme sahip. Bu nedenle bu iş birliğinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Palet Türk Müziği İlkokulu'ndaki bu özel yapıyı, dünyanın farklı noktalarında da yaygınlaştırmak istiyoruz. Fas ve Özbekistan yetkilileriyle de bu konuda görüşme halindeyiz" dedi.

"ÖĞRENCİLERE FARKLI BİR UFUK SUNULUYOR"

Palet Türk Müziği İlkokulu'nu ilk kez ziyaret ettiğinde, hem okul yönetiminin hem de öğrencilerin geleneksel Türk müziğine yaklaşımlarından, öğretmen ve öğrencilerin müziğe yönelik tutkusundan çok etkilendiğini belirten Emaar Properties Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Alabbar, "Palet Türk Müziği İlkokulu, müzik eğitiminin çok daha ötesine geçen bir vizyona sahip. Yetenek, merak, yaratıcılık, eğitim ve kültürel yapının harmanladığı ve öğrencilere farklı bir ufuk sunan bu yapıyı Dubai'de hayata geçirmekten ve Arap Müziği İlkokulu'nu açmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" yorumunda bulundu.

"ARAP MİMARİSİ İLE ÖZDEŞLEŞEN BİR OKUL KURULACAK"

Bu iş birliğinin, iki halkın kültürel ve tarihi birlikteliğine yeni bir boyut katacağını ifade eden Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş ise "Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyet Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve Emaar Properties Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Alabbar'ın, Arap Müziği İlkokulu'nun kurulması noktasında fikir birliğine varmasının ardından Dubai'de açılacak Arap Müziği İlkokulu'nun yerini görmeye gittik. Bu proje, Dubai'nin kalbinde hayata geçecek. İstanbul'daki okulumuzu tasarlarken geleneksel unsurlardan yararlandık. Dubai'de de geleneksel Arap mimarisine uygun bir binada, bu projeyi gerçekleştirecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

"SADECE ÖĞRENCİLERE DEĞİL, KÜLTÜR-SANAT ALANINDA DUBAİLİLERE DE HİZMET VERECEK ÖZEL BİR YAPI TASARLANIYOR"

Palet Türk Müziği İlkokulu'nda olduğu gibi Arap Müziği İlkokulu'nda da örgün eğitim ve sanat branş derslerinin gerçekleştirileceği, 24'er öğrenci kapasiteli dört sınıf bulunacağını aktaran Gümüş, okulun öne çıkacak özelliklerini ise şöyle özetledi: "Arap Müziği İlkokulu'nda öğretmenlerin dinlenme odası, yemekhane, sanat etkinliklerinin gerçekleştirileceği özel bir akustiğe sahip açık avlu, Palet Türk Müziği İlkokulu'nda olduğu gibi Arap Müziği odaklı interaktif bir müze, idari ofisler, resepsiyon, dijital ses arşivi, kütüphane ve ses kayıt stüdyosu, bireysel enstrüman çalışma odaları, enstrüman yapım atölyesi, özel donatılar ve ileri teknolojiyle desteklenen Arap Müziği meşk salonu ve sanat galerileri yer alacak. Arap Müziği İlkokulu, tıpkı Palet Türk Müziği İlkokulu gibi bir kültür ve sanat merkezi olarak konumlanacak. Sadece öğrencilere değil, kültür-sanat alanında tüm Dubaililere hizmet verecek özel bir yapı tasarlanıyor."