Arazi anlaşmazlığında kuzenini tüfekle vurdu: 1 ölü

Olay, Suyatağı köyü Torsuşağı mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, Mesut Ö. ile amcası oğlu H.İ.Ö. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. H.İ.Ö'nün çocuklarının da dahil olduğu kavgada Mesut Ö., kuzeni Cebrail Ö.'yü tüfekle vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Cebrail Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cebrail Ö. Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Jandarma ekipleri tarafından Mesut Ö. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.