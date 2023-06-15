Arazi katliamı 9 ölü 2 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Serçeler köyünün Şidada mezrasında yaşayan Taş ailesi ile Sarı Hüseyin mezrasında yaşayan akrabaları Alyamaç ailesi arasında 300 dönümlük arazi için, yıllar öncesinden anlaşmazlık yaşanmaya başladı. İki mezranın ortasında kalan arazi nedeniyle sık sık karşı karşıya gelen iki aile, sorunu 3 yıl önce yargıya taşıdı. Dava devam ederken, arazinin Şidada mezrasında bulunan bölümüne ekilen arpa ve buğdayların bir kısmı 3 ay önce zirai ilaç atılarak kurutuldu. Bu nedenle iki aile arasındaki gerilim daha da arttı. Dün aileler arasında ekinleri biçtikleri sırasında çıkan tartışma, otomatik silah ve tabancaların kullanıldığı çatışmaya dönüştü.7 kişinin olay yerinde, 2 kişinin de hastanede öldüğü kavgada, 2 kişi de yaralandı. Kavga esnasında bölgedeki buğday tarlaları da ateşe verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edilirken, itfaiye ekipleri de havadan ve karadan yangına müdahale etti. Olası yeni bir kavganın yaşanmaması için jandarma ve polis ekipleri ile jandarma özel harekât timleri,Diyarbakır- Bismil, Batman-Bismil karayolunda olağanüstü önlemler aldı.Güvenlik güçleri ayrıca olayın yaşandığı bölgeye, ambulans ve sağlık ekiplerinin dışında sivillerin giriş ve çıkışlarını yasakladı. Jandarma helikopteri bölgede keşif uçuşu gerçekleştirirken, hastanelerde de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Diyarbakır Valiliği, olayda O. Taş, S. Taş, H. Taş, M.C. Taş, M E. Alyamaç, S. Alyamaç, M. Alyamaç, Y. Alyamaç ve Ö. Alyamaç'ın öldüğünü, M. Alyamaç ve A. Alyamaç'ın da yaralandığını açıkladı.