Arazi kavgasında 2 arkadaş can verdi

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Hortu Mahallesi'nde 3 arkadaş, köyün dışında hem kendi arazilerini hem de hazine arazilerini izinsiz olarak ektikleri ileri sürülen aileleri uyarmak için bölgeye gitti. Arkadaşlar ile karşı grup arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonucu karşı taraftakiler, arkadaşların üzerine ateş açtı. Açılan ateşte Ali Dudu, Engin Yıldırım ve Samet Güneş yanalandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Dudu ve Yıldırım kurtarılamadı. Jandarma olaya karışan kişileri gözaltına alındı.