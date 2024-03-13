Haberler Yaşam Haberleri Arazide bulup evine getirdiği cisim patladı: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 13.3.2024 21:32 Son Güncelleme: 13.3.2024 21:37

Arazide bulup evine getirdiği cisim patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde 4 yaşındaki Serdar, arazide bulup evine getirdiği cismin patlamasıyla hayatını kaybetti, annesi Remziye Dayan (46) yaralandı.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Arazide bulup evine getirdiği cisim patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Fındık beldesinde meydana geldi. İddiaya göre Serdar, arazide oyun oynarken bulduğu cismi eve getirdi. Bir süre sonra oynadığı cismin patlamasıyla Serdar ve annesi Remziye Dayan, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Güçlükonak Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Serdar, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Serdar'ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, anne Remziye Dayan ise Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Arazide bulup evine getirdiği cisim patladı: 1 ölü, 1 yaralı
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