Arda Turan’ın yeni ses kaydı ortaya çıktı: Ben bu hallere düşecek adam değildim

İstanbul'da özel bir bankanın şube müdürlüğünü yapan Seçil Erzan'ın "Fatih Terim fonu" adı altında milyarlık vurgunuyla ilgili her gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Erzan'a 13.9 milyon doları elden veren ve bu paranın ise yalnızca 6.4 milyon dolarını geri alabilen Eyüpspor Teknik Direktörü, Galatasaraylı eski futbolcu Arda Turan 7.5 milyon dolarla en çok para kaptıran isimlerin başında geliyor. Arda Turan'ın, Seçil Erzan'a parasını alamaması üzerine para alışverişinde aracılık eden kardeşi Okan Turan'a Erzan'la ilgili gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı.Kardeşi Okan Turan aracılığıyla Erzan'dan ödeme için haber bekleyen ama her seferinde olumsuz cevap alan Arda, kardeşine gönderdiği 10 Mart 2023 tarihli ses kaydında şu ifadeleri kullanıyor:Abicim şimdi ben çok konuşuyorum diye hani böyle söylendim. Söylendim diye o biraz fazla hani böyle idare et. İdare et. Biz söyleniyoruz. Söyleniyoruz. O, 'He' diyor. Ağlıyor. Konuyu geçiyor, istediğini yaptırıyor, kapatıyor. O sanıyor ki ben hiçbir şey yapmayacağım. Ben çocuklarımın üzerine yemin ettim. Ben gerekeni yapacağım. Anladın mı. O benim için bitmiştir. Konu da kapanmıştır.Bu işleri toparlayacağım. Senden ricam konuş onunla. Bize yazılı olarak ISIN kodu mudur nedir onların hepsini, imzalı kağıtları versin. Benim elimde bundan sonra belge olacak. Ben... Ben çok kötü yapacağım. Ben bu hallere düşecek adam değildim. Ben o kadar söylüyorum. Ben biraz fazla konuştuk çünkü fazla böyle. Ha şöyle olur, böyle olur. Ben ona ne yapacağımı göstereceğim.Dava dosyasındaki bilgilere göre bu sesli not Okan Turan tarafından Seçil Erzan'a gönderildi. Erzan ise, "Ne yapacağız Okan. Çok üzülüyorum" şeklinde mesaj atarken, Okan Turan ise, "Uğraşacağız biraz. Sakinleştireceğiz" diyerek Erzan'ı teskin ediyor. Erzan devamında, "Çok gergin. Aramaz değil mi kimseyi?" diyerek tedirginliğini gösteriyor.Okan Turan'ın Erzan'la 9-10 Mart'ta yaptığı mesajlaşmalar şöyle:Abla nasılsın var mı bir gelişme. Sordu bizimki. İyi misin ablacığım?Değilim, bekliyorum ve Arda çok gergin.Bana da gergin. Aynı durumdayız. İhtimal var mı bugün.(Para gelme ihtimalini soruyor) En azından kendine gelir gazını alırız, bir rahatlar.Var ablacığım var. Olmasa kendimi yer bitirirdim.Kıyamam sana. Sıkma canını. İdare edeceğiz abla. Beni zaten bugün hiç çıkarmadı. 'Otur evinde bekle. Haber gelecek' dedi. Öyle duruyorum ben de.Var mı Umut ablaÇok ağır şeyler yazıyor.Seçil Erzan'ın kurduğu fon için yapılan para alış verişlerinde kurye olarak kullandığı çekirdek kadrosunun fotoğrafları da dava dosyasında yer aldı. SABAH'ın ulaştığı dosyada, Erzan'la birlikte hareket eden kuryelerin isimleri şöyle: Nazlı Can, Atilla Yörük, Ali Yörük, Adem Aksaka ve Hüseyin Kurtuluş.