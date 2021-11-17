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Giriş Tarihi: 17.11.2021 11:59 Son Güncelleme: 17.11.2021 12:04

Ardahan’da altın varaklı Tevrat ele geçirildi

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Ardahan’da altın varaklı Tevrat ele geçirildi

Ardahan’da yine bir kaçakçılık engellendi. Kastamonu’dan gelen bir araçta el yazası altın varaklı Tevrat bulundu. El konulan Tevrat uzmanlar eşliğinde kontrol altına alındı. Sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.

Son zamanlarda bir çok tarihi eser kaçaklığının engellendiği Ardahan'da yine bir operasyon gerçekleştirildi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ardahan-Kars Karayolu Çamlıçatak Mevkiinde bir aracı durdurdu. Kastamonu'dan geldiği belirlenen araçta arama yapan ekipler bir tarihi eser kitap buldu.

Kitabı inceleyen ekipler tarihi altın varak el yazması bir Tevrat olduğunu tespit etti. Tarihi el yazması tevrata el koyan ekipler sürücü hakkında soruşturma başlattı.

Tarihi kitap ise uzmanların gözetiminde korumaya alındı.

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Ardahan’da altın varaklı Tevrat ele geçirildi
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