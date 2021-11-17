Ardahan’da altın varaklı Tevrat ele geçirildi

Son zamanlarda bir çok tarihi eser kaçaklığının engellendiği Ardahan'da yine bir operasyon gerçekleştirildi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ardahan-Kars Karayolu Çamlıçatak Mevkiinde bir aracı durdurdu. Kastamonu'dan geldiği belirlenen araçta arama yapan ekipler bir tarihi eser kitap buldu.

Kitabı inceleyen ekipler tarihi altın varak el yazması bir Tevrat olduğunu tespit etti. Tarihi el yazması tevrata el koyan ekipler sürücü hakkında soruşturma başlattı.

Tarihi kitap ise uzmanların gözetiminde korumaya alındı.