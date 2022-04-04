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Giriş Tarihi: 4.4.2022 10:27 Son Güncelleme: 4.4.2022 10:34

Ardahan’da kardelenler açtı

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Ardahan’da kardelenler açtı

Ardahan’da baharın müjdesini kardelenler karların aniden erimesi ile açmaya başladı.

Ardahan'ın merkeze bağlı Taze Köyü'n de evlerin bahçesinde açan bir birinden güzel kardelenler köylüleri şakına çevirdi. Ardahan 'da eriyen karlar ile birlikte doğanın uyanışıyla ortaya çıkan renk cümbüşü herkesi kendine hayran bıraktı 1001 renkte açan Kardelenler baharın geçte olsa geldiğini müjdeledi. Dün gece esen lodosun da etkisiyle eriyen kârlar yerini birbirinden güzel renkteki çiçeklere bıraktı sabah erkenden kalkan köylüler bahçelerinde açan rengarenk çiçekleri görünce şaşırdılar.

Taze köyde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Engin Avşar; "Dün sabah ezanıyla kapıyı açtığımda bir de ne göreyim bahçede çiçekler beni karşılıyordu, çok şaşırdım dün karlarla kaplı bahçemde ki kar birden erimiş ve yerinde çiçekler duruyordu. Daha önce böyle güzel renklerde açan çiçekler görmemiştim, bir de kuş sesi eklemişti kendimi cennete sandım. Ramazan ayının ilk günlerinde den doğa bizi çiçeklerle karşıladı. Allah'ın birliğine şükür varlığına sual olunmaz, çok hoş bir duygu anlatamam." dedi.

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Ardahan’da kardelenler açtı
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