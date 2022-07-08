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Giriş Tarihi: 8.7.2022 00:46

Arefe Günü ne zaman; bugün mü? Arefe Günü yarım gün mü resmi tatil mi?

“Arefe Günü ne zaman; bugün mü? Arefe Günü yarım gün mü resmi tatil mi?” sorularının yanıtları Kurban Bayramı öncesinde merak edilmeye başlandı. Bu yıl bayramın birinci günü 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü idrak edilecek. Bayram öncesinde arife günü ise Cuma gününe denk geliyor. Peki; Arefe Günü ne zaman; bugün mü? Arefe Günü tatil mi yarım gün mü? İşte yanıtı!

Arefe Günü ne zaman; bugün mü? Arefe Günü yarım gün mü resmi tatil mi?

8 Temmuz Cuma gününün gelmesi ile birlikte "Arefe Günü ne zaman; bugün mü? Arefe Günü yarım gün mü resmi tatil mi?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Bu yıl Kurban Bayramı tarihleri 9-12 Temmuz 2022 arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı öncesi ise Arefe Günü olarak kabul edilmektedir. Peki; Arefe Günü bugün mü? Arefe Günü tatil mi yarım gün mü? İşte yanıtı!

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Kurban Bayramı arife günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayram öncesinde erken tatile çıkmak isteyenler resmi tatilin arefe için de geçerli olup olmadığını sorguluyor.

Diğer yıllarda da olduğu gibi bayram arefesi yarım gün olarak değerlendirilecek. Buna göre bankalar ve noterler yarım gün hizmet verecek.

8 TEMMUZ TATİL Mİ, BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte bayram tatilinin 9 gün olacağı belli oldu. Böylece 9 Temmuzda başlayan tatil, 17 Temmuza kadar sürecek.

Arife yarım günü ile birlikte bayram tatili 9,5 gün olarak değerlendirilecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

Bu sene Kurban Bayramı temmuz ayına denk geliyor. Bayram bu yıl 9 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Yılın ikinci bayramı olarak idrak edilecek 2022 Kurban Bayramı tarihleri şöyle:

Kurban Bayramı Arifesi: 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz 2022 Salı

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Arefe Günü ne zaman; bugün mü? Arefe Günü yarım gün mü resmi tatil mi?
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