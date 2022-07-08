8 Temmuz Cuma gününün gelmesi ile birlikte "Arefe Günü ne zaman; bugün mü? Arefe Günü yarım gün mü resmi tatil mi?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Bu yıl Kurban Bayramı tarihleri 9-12 Temmuz 2022 arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı öncesi ise Arefe Günü olarak kabul edilmektedir. Peki; Arefe Günü bugün mü? Arefe Günü tatil mi yarım gün mü? İşte yanıtı!
AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
Kurban Bayramı arife günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayram öncesinde erken tatile çıkmak isteyenler resmi tatilin arefe için de geçerli olup olmadığını sorguluyor.
Diğer yıllarda da olduğu gibi bayram arefesi yarım gün olarak değerlendirilecek. Buna göre bankalar ve noterler yarım gün hizmet verecek.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?
Bu sene Kurban Bayramı temmuz ayına denk geliyor. Bayram bu yıl 9 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Yılın ikinci bayramı olarak idrak edilecek 2022 Kurban Bayramı tarihleri şöyle:
Kurban Bayramı Arifesi: 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz 2022 Salı