Haberler Yaşam Haberleri Arefe günü ve bayramda toplu taşıma ücretsiz mi bedava mı olacak? İşte Kurban Bayramı toplu taşıma ücret tarifesi!
Giriş Tarihi: 7.7.2022 10:33

Arefe günü ve bayramda toplu taşıma ücretsiz mi bedava mı olacak? İşte Kurban Bayramı toplu taşıma ücret tarifesi!

Arefe günü ve bayramda toplu taşıma ücretsiz mi bedava mı olacak? İşte Kurban Bayramı toplu taşıma ücret tarifesi!

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından arefe günü ve bayramda toplu taşımalarda uygulanacak ücret tarifesi de merak konusu haline geldi. Bu tarih aralıklarında otobüs, metrobüs, tramvay ve metro gibi ulaşım araçlarını kullanacak olan vatandaşlar “Arefe günü ve Bayramda İETT otobüs, toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi olacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Peki; Kurban bayramı tatilinde otobüs, metrobüs, metro ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma bedava mı olacak? İşte detaylar...

İslam aleminin sabırsızlıkla beklediği Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. 9 günlük bayram tatilinde toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar bayramda otobüs, metrobüs, vapur, metroda uygulanacak olan ücret tarifesini merak ediyor. Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı soruları yanıt ararken konuyla ilgili belediyelerden de açıklama geldi. İşte bayramda toplu taşımalarda kullanılacak ücret tarifesinin detayları...

Ramazan Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz mi, otobüs ve metrobüs bedava mı olacak? 2022 Arefede ve bayramda ulaşım bedava mı? Açıklama geldi!

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ NASIL OLACAK?

2022 yılında Kurban Bayramı arife günü 8 Temmuz, bayram ise 9-12 Temmuz arasında denk geliyor.

8-12 Temmuz tarihlerinde yani arefe günü ile bayramda otobüsler, vapurlar, metro, tramvay ve Marmaray kullanacak olanlar, ulaşımın ücretsiz olup olmadığını sorguluyor.

Bayrama özel tarife, vatandaşlara duyuruldu.

Ramazan Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz mi, otobüs ve metrobüs bedava mı olacak? 2022 Arefede ve bayramda ulaşım bedava mı? Açıklama geldi!

KURBAN BAYRAMINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İETT, 9 Temmuz Cumartesi gününden itibaren 9 gün boyunca bayram tarifesine geçiyor. 4 günlük bayram süresi boyunca da İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak.

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Arefe günü ve bayramda toplu taşıma ücretsiz mi bedava mı olacak? İşte Kurban Bayramı toplu taşıma ücret tarifesi!
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