İslam aleminin sabırsızlıkla beklediği Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. 9 günlük bayram tatilinde toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar bayramda otobüs, metrobüs, vapur, metroda uygulanacak olan ücret tarifesini merak ediyor. Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı soruları yanıt ararken konuyla ilgili belediyelerden de açıklama geldi. İşte bayramda toplu taşımalarda kullanılacak ücret tarifesinin detayları...