Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 10-11-12 Temmuz bugün Ankara, İzmir ve İstanbul’da otobüs, metro, Marmaray, İZBAN, metrobüs ücretsiz mi, bedava mı?

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı gibi sorular bugün sıkça araştırılıyor. Bayram ziyaretlerini gerçekleştirmek ya da gezintiye çıkmak için toplu taşıma araçlarını tercih eden vatandaşlar; bayramda toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna dair araştırma yapıyor. Peki, Bugün Ankara, İzmir ve İstanbul'da otobüs, metro, Marmaray, metrobüs ücretsiz mi, bedava mı? İşte bayramda toplu taşıma ücretlendirmesinde son durum!

BUGÜN METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ, TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

Milyonlarca vatandaşın ikamet ettiği Ankara, İzmir, İstanbul gibi megakentler başta olmak üzere yurdun dört bir yanında toplu ulaşım araçları gündem konusu oldu. Bayramda metrobüs ücretsiz mi, bugün toplu taşıma bedava mı gibi sorular vatandaşın gündemini meşgul ediyor. İşte bu soruların yanıtı;