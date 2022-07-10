Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 10-11-12 Temmuz bugün Ankara, İzmir ve İstanbul’da otobüs, metro, Marmaray, İZBAN, metrobüs ücretsiz mi, bedava mı?

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı gibi sorular bugün sıkça araştırılıyor. Bayram ziyaretlerini gerçekleştirmek ya da gezintiye çıkmak için toplu taşıma araçlarını tercih eden vatandaşlar; bayramda toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna dair araştırma yapıyor. Peki, Bugün Ankara, İzmir ve İstanbul'da otobüs, metro, Marmaray, metrobüs ücretsiz mi, bedava mı? İşte bayramda toplu taşıma ücretlendirmesinde son durum!
BUGÜN METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ, TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?
Milyonlarca vatandaşın ikamet ettiği Ankara, İzmir, İstanbul gibi megakentler başta olmak üzere yurdun dört bir yanında toplu ulaşım araçları gündem konusu oldu. Bayramda metrobüs ücretsiz mi, bugün toplu taşıma bedava mı gibi sorular vatandaşın gündemini meşgul ediyor. İşte bu soruların yanıtı;
KURBAN BAYRAMINDA ÜCRETSİZ OLACAK KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR BELLİ OLDU
Bakanlık, yaptığı açıklamada Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da İZBAN, Marmaray ve Başkentray'da ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, devletin işlettiği köprüler ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi. Böylece geçen bayramdaki gibi devletin işlettiği yollar ücretsiz olacak.
Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki köprü ve otoyollar 9-12 Temmuz arasında ücretsiz olacak.
BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ NASIL OLACAK?
2022 yılında Kurban Bayramı arife günü 8 Temmuz, bayram ise 9-12 Temmuz arasında denk geliyor.
8-12 Temmuz tarihlerinde yani arefe günü ile bayramda otobüsler, vapurlar, metro, tramvay ve Marmaray kullanacak olanlar, ulaşımın ücretsiz olup olmadığını sorguluyor.
Bayrama özel tarife, vatandaşlara duyuruldu.
KURBAN BAYRAMINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İETT, 9 Temmuz Cumartesi gününden itibaren 9 gün boyunca bayram tarifesine geçiyor. 4 günlük bayram süresi boyunca da İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak.
10-11-12 Temmuz tarihlerinde vatandaşlar toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecek.
MARMARAY, BAŞKENTRAY VE İZBAN BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı ve 15 Temmuz günleri İZBAN, Başkentray ve Marmaray'da ulaşım ücretsiz olacak.