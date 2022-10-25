Arel Üniversitesi kampüsünde dolgu çalışmaları sürüyor

KAMPÜS TEMELİNE HAFRİYAT KAMYONLARI TOPRAK DÖKÜYOR

Üniversite kampüsünün temelinde ise dolgu çalışmaları devam ediyor. İnşaat alanında çok sayıda hafriyat kamyonunun temeline toprak döktüğü gözlendi. Çalışmalar devam ederken, Küçükçekmece'den Avcılar istikameti D 100 Karayolu'na bağlanan Şehit Özgür Güven Caddesi trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, araç sürücülerini alternatif yollara yönlendirdi. Bazı sokaklar ise güvenlik amacıyla araç girişine kapatıldı. Tahliye edilen 6 bina ve 1 yurt ise tedbir amaçlı boş durumda tutuluyor.