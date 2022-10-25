Arel Üniversitesi kampüsünde dolgu çalışmaları sürüyor

İstanbul Küçükçekmece'de yan tarafındaki inşaatın istinat duvarındaki çökme nedeniyle, zarar gören Arel Üniversitesi Sefaköy Kampüsü'nün temelinde cadde trafiğe kapatılarak dolgu çalışmaları yapılıyor.
ÇÖKME NEDENİYLE TEDBİR AMAÇLI EĞİTİMENE ARA VERİLEN OKULLAR EĞİTİME BAŞLATILDI
Küçükçekmece'de yan tarafındaki inşaatın istinat duvarında 24 Ekim saat 16.00 sıralarında meydana gelen çökme nedeniyle, Arel Üniversitesi Sefaköy Kampüsü de zarar görmüştü. Çatısı çöken kampüsün yakınında bulunan 6 binadaki 128 dairede yaşayanlar ile bir yurt binasındaki 71 öğrenci tahliye edilmişti.
KAMPÜS TEMELİNE HAFRİYAT KAMYONLARI TOPRAK DÖKÜYOR
Üniversite kampüsünün temelinde ise dolgu çalışmaları devam ediyor. İnşaat alanında çok sayıda hafriyat kamyonunun temeline toprak döktüğü gözlendi. Çalışmalar devam ederken, Küçükçekmece'den Avcılar istikameti D 100 Karayolu'na bağlanan Şehit Özgür Güven Caddesi trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, araç sürücülerini alternatif yollara yönlendirdi. Bazı sokaklar ise güvenlik amacıyla araç girişine kapatıldı. Tahliye edilen 6 bina ve 1 yurt ise tedbir amaçlı boş durumda tutuluyor.