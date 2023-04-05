Arı kovanlarına ayı saldırısı: 5 bin arı telef oldu

Ekipler, 5 köyde hasar tespit çalışmalarına başladı. Bartın Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kış uykusundan uyanan ayıların karınlarını doyurmak için yiyecek arayışında olduğunu vatandaşların dikkatli ve daha duyarlı olmalarını istedi.