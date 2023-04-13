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Giriş Tarihi: 14.4.2023

Arife’nin böbreğiyle hayata tutundu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Arife’nin böbreğiyle hayata tutundu
Karaman'da geçirdiği motosiklet kazası sonrası kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan Arife Korkmaz'ın (22) sağ böbreği, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde 16 yıldır böbrek nakli bekleyen İsmail Karaduman'a (44) nakledildi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından taburcu olmaya hazırlanan Karaduman, "Sağlığımızın kıymetini bilelim. Vatandaşlarımız nakilden hiç korkmasın. Can tatlı, nefes almak çok güzel.



Arife kızımızın ailesinden de Allah razı olsun. Onlar bir can kaybetti ama 4 tane can kazandılar. Bu süreçte en büyük destekçim eşim oldu. Benim üzerimde çok emeği var. Allah ondan da razı olsun" dedi. Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Süleyman Şakir Tavlı ise, "Hastamızın operasyonu gayet başarılı geçti. Şu an için sağlık durumu da gayet iyi. Birkaç güne kendisini taburcu etmeyi planlıyoruz. Maalesef organ bağışı konusunda ülkemiz ön saflarda değil. Bizim isteğimiz kadavradan nakillerin artması" ifadelerini kullandı.

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Arife’nin böbreğiyle hayata tutundu
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