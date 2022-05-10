Arıza gidermeye gittiler cesetle karşılaştılar

Edremit'e bağlı Eski Bayramyeri'nde gece saatlerinde elektrikler kesildi. Bölge sakinleri yetkili kurumu arayarak arıza bildiriminde bulundu. Onarım çalışması için harekete geçen ve bölgeye giden ekipler, kesintinin yaşandığı yerdeki trafo binasına girdiklerinde şoke oldu. Yerde sırt üstü yatan bir erkek gören ekipler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen 112 acil servis ekipleri yerde yatan kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği tespit etti. Kimlik tespiti yapılan şahsın 28 yaşındaki Ali Çolpan olduğu belirlendi.

HIRSIZLIK ŞÜPHESİ

Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatılırken, iddialara göre şahsın trafonun yan tarafında bulunan penceredeki demir telleri pense ile kesemeye çalıştığı bunun için de trafo içerisine girdiği ileri sürüldü. Ali Çolpan'ın 5 farklı sçu kaydı olduğu da anlaşıldı.