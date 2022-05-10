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Giriş Tarihi: 10.5.2022 11:53 Son Güncelleme: 10.5.2022 12:31

Arıza gidermeye gittiler cesetle karşılaştılar

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Arıza gidermeye gittiler cesetle karşılaştılar

Balıkesir’de elektrik kesintisi yaşanan bölgeye arıza tespit ve bakım çalışmasına giden ekipler, trafo içerisinde erkek cesediyle karşılaştı. Cesedin, 28 yaşındaki Ali Çolpan’a ait olduğu belirlendi.

Edremit'e bağlı Eski Bayramyeri'nde gece saatlerinde elektrikler kesildi. Bölge sakinleri yetkili kurumu arayarak arıza bildiriminde bulundu. Onarım çalışması için harekete geçen ve bölgeye giden ekipler, kesintinin yaşandığı yerdeki trafo binasına girdiklerinde şoke oldu. Yerde sırt üstü yatan bir erkek gören ekipler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen 112 acil servis ekipleri yerde yatan kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği tespit etti. Kimlik tespiti yapılan şahsın 28 yaşındaki Ali Çolpan olduğu belirlendi.

HIRSIZLIK ŞÜPHESİ
Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatılırken, iddialara göre şahsın trafonun yan tarafında bulunan penceredeki demir telleri pense ile kesemeye çalıştığı bunun için de trafo içerisine girdiği ileri sürüldü. Ali Çolpan'ın 5 farklı sçu kaydı olduğu da anlaşıldı.

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Arıza gidermeye gittiler cesetle karşılaştılar
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