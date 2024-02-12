Arjantin’de Türk ve dünya müziği buluştu

Yunus Emre Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, başkent Buenos Aires'te, Türk müziği ile dünya müzikleri eşsiz bir armoniyle buluşturuldu ve sanatseverlere unutulmaz müzik şöleni sunuldu. İstanbul'dan Buenos Aires'e Müzik Şöleni adı altında gerçekleştirilen konser, Buenos Aires Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Aydın Bayat'ın açış konuşmalarıyla başladı. Konserde Türk gitarist ve besteci Kamil Erdem, Arjantinli bandoneonist Brian Caballero, vokalist Soledad Finoli, perküsyon sanatçısı Juan Luduena, kanun sanatçısı Sami Sebastian ve udi Tarıq Finoli sahne aldı. Türk ve İspanyol müziklerinden seçkin eserlerin icra edildiği konser, davetlilerin büyük beğenisini kazandı. Özellikle Türk ve Arjantinli sanatçılar, muhteşem performanslarının ardından davetliler tarafından uzun süre alkışlandı. Programda "Fikrimin İnce Gülü", "Kapıldım Gidiyorum Bahtımın Rüzgârına", "Karşıyaka'da İzmir'in Gülü" ve "Çeçen Kızı" başta olmak üzere Türk müziğinin hafızalarda iz bırakan eserleri seslendirilirken, Arjantin müziğinden ise "Naranjo en Flor", "El Ultimo Cafe" ve "Volver" gibi seçkin parçalar icra edildi. Konserde ayrıca, besteci Kamil Erdem'in "İstanbul" ve "Tango Perla" gibi özel besteleri seslendirildi. Yunus Emre Enstitüsü, temsilciliklerinin bulunduğu ülkelerde Türk kültürünü tanıtmanın yanı sıra bulunduğu ülkelerin kültürleri ile Türk kültürünü bir araya getirerek kültürler arası etkileşime de zemin hazırlıyor.