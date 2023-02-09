Arkadaşımızın acı kaybı

Gazetemizin Ekonomi Muhabiri Merve Bilkay'ın Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ve 3 gündür enkaz altında yaşam mücadelesi veren annesi Ayşe Nur Şensöz'den acı haber geldi. 2 çocuk annesi olan Ayşe Nur Şensöz'ün ikamet ettiği Fatih Caddesi Cebrail Mahallesi'ndeki 7 katlı Şensöz Apartmanı deprem sonucunda yıkıldı. Ekipler, apartmanın 5'inci katında oturan Şensöz'ün cansız bedenine ulaştı. Şensöz, dün öğle namazını müteakiben Antakya Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Defin işlemlerine katılan Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve Ekonomi Servisi muhabirlerimizden Betül Alakent acı gününde Merve Bilkay'ı yalnız bırakmadı.