Arkadaşını bıçaklayıp kaçmıştı, polis ekiplerince yakalandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Gazipaşa mahallesinde dün akşam saatlerinde Bayram Değirmenci (35) ile arkadaşı Tamer Kahriman (33) arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Tamer Kahriman cebinden çıkardığı bıçakla arkadaşı Bayram Değirmenci'yi koltuk altından yaralayarak bölgeden kaçarak uzaklaştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ağır yaralanan Bayram Değirmenci'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi hastanesine kaldırıldı. Olayda ağır yaralı Değirmenci, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Bayram Değirmenci

Zanlı Kahriman gece geç saatlerde polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar neticesinde yakalandı.

"ARKADAŞIMI ÖLDÜRDÜĞÜM İÇİN PİŞMANIM"

Zanlı Tamer Kahriman Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğünde verdiği ifadesinde, "Bayram yıllardır samimi arkadaşımdı. Meydan civarında bir kafede Bayram ve başka bir arkadaşımla birlikte sohbet ediyorduk. O sırada Bayram ile tartışmaya başladık. Ben de onu kafeden dışarıya çıkarttım. Bana küfür etmeye başladı. Kavga etmeye başladık. O sıra tartışmamız büyüyünce bıçakla onu yaralayıp korktuğum için kaçtım. Onun ölümüne sebep olduğum için çok pişmanım." dediği öğrenildi.



Bayram Değirmenci

Kahriman'ın emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği belirtildi.