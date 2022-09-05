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Giriş Tarihi: 5.9.2022 01:49 Son Güncelleme: 5.9.2022 01:50

Arkadaşını kurtarırken canından oldu

Adıyaman'da Kahta Çayı'na serinlemek için suya giren arkadaş grubundan birinin boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine arkadaşını gözünü kırpmadan kurtaran Mustafa Batmaz (30) akıntıya kapıldığı suda boğularak hayatını kaybetti.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Arkadaşını kurtarırken canından oldu

Olay, akşam üstü Kahta Çayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşlarıyla serinlemek için Kahta Çayı'na giren Mustafa Batmaz (30), boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını fark edince onu kurtarmak için hemen müdahale etti. Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtaran Mustafa Batmaz bu kez kendisi bir anda akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşlarının olayı güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık Ekipleri ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Dalgıç Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen dalgıç ekiplerinin 4 saat süren çalışmasının ardından Mustafa Batmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalede Mustafa Batmaz'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Mustafa Batmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Arkadaşını kurtarırken canından oldu
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