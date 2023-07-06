Arkadaşını öldürüp intihar süsü veren adama indirimli ceza

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 15 Mart 2022'de Gökhan Yılmaz, yanında çalışan Recep Dinç ve arkadaşı Mehmet A. ile buluşup, birlikte içki içmeye başladı. Yılmaz ile Dinç'in arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz, Dinç'i tabanca ile vurarak öldürdü. Yılmaz, Dinç'i vurduktan sonra güvenlik kamerası kayıtlarını imha ederek olayı intihar gibi göstermeye çalıştı. Gözaltına alınan Yılmaz ile Mehmet A. adliyeye sevk edildi. Yılmaz, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, Mehmet A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Gökhan Yılmaz, son sözünde, Kasten öldürmeyi kesinlikle kabul etmiyorum. Ben bugüne kadar saygımdan sustum. Ben bilerek yapmadım, tetiğe parmağımı koymadım. Benim o gün veya öncesinde Recep'le hiçbir husumetim olmadı. Ağabey-kardeş ilişkimiz vardı. Ben bir gecede ailemi ve iş yerimi kaybettim. Recep'e ben kıyamazdım, ben yapmadım. Bir canlıya zarar verecek insan değilim. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Mehmet A. ise son sözünde beraatini talep etti. Mahkeme heyeti Yılmaz'a 'Kasten öldürme' suçundan takdir indirimi ile 25 yıl hapis cezası, Mehmet A.'ya ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 10 y hapis cezası verdi.