Arkadaşının emanet ettiği köpeğin ölümüne neden olmuştu 1 yıl 2 ay ceza verildi

Ankara'nın Küçükesat semtindeki bir apartman dairesinde köpeğe eziyet edildiğine yönelik sesler duyulmasının üzerine vatandaşlar polise ve köpeğin sahibine bildirmişti. Bunun üzerine eve gelen U.S., 'cocker' cinsi köpeğini ölü olarak ve anüsünde kan olduğunu görmüş, sonrasında Uzun'un köpeğe tecavüz edip öldürdüğünü düşünerek şikayetçi olmuştu. Suçlamaları kabul etmeyen Uzun ise köpeği kendisinin öldürmediğini, üstüne çamaşır sepeti düştüğünü iddia etmişti.

Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Uzun duruşmaya katılmadı. Mahkeme hakimi, duruşma savcısının önceki celselerde mütalaasını sunduğunu dosyada incelenecek başkaca bir delili bulunmadığını ifade etti. Hakim, Uzun'un 'Sahipli mala zarar verme' suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verirken, ceza ertelenmedi.