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Giriş Tarihi: 27.2.2024 14:19 Son Güncelleme: 27.2.2024 14:29

Arkadaşları ile yaşadığı evde ölü bulundu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde arkadaşları ile bir bekar evinde kalan 21 yaşındaki bir genç sabah arkadaşları tarafından evde hareketsiz bulundu. Eve gelen sağlık ekipleri genci hastaneye kaldırdı. Aslen Kayserili olduğu belirlenen ve burada arkadaşları ile bir bekar evinde kaldığı belirlenen talihsiz genç hastanede hayatını kaybetti.

Remzi YILMAZ
Arkadaşları ile yaşadığı evde ölü bulundu

Olay Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Muradiye mahallesi Turist Yolu Caddesi 2 No'lu sokak üzerindeki bir apartmanın 3.katında meydana geldi. Alınan bilgilere göre 21 yaşındaki Mustafa Can A. arkadaşları ile birlikte bekar evinde kalıyordu. İddiaya göre dün akşam arkadaşları ile birlikte evde kalan Mustafa Can A., sabah arkadaşları tarafından yatağında hareketsiz bulundu.

HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI

Ev arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edlidi. Burada ilk müdahalesi yapılan genç adam daha sonra ambulansla Orhangazi Devlet hastanesine kaldırıldı. Mustafa Can A. burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ARKADAŞLARI İFADEYE ALINDI

Olay sonrasında evde oldukları belirlenen 2 arkadaşı ise polis tarafından ifadeye alındı. Hayatını kaybeden genç adamın cenazesi ise Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri evde inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Arkadaşları ile yaşadığı evde ölü bulundu
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