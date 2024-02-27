Arkadaşları ile yaşadığı evde ölü bulundu

Olay Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Muradiye mahallesi Turist Yolu Caddesi 2 No'lu sokak üzerindeki bir apartmanın 3.katında meydana geldi. Alınan bilgilere göre 21 yaşındaki Mustafa Can A. arkadaşları ile birlikte bekar evinde kalıyordu. İddiaya göre dün akşam arkadaşları ile birlikte evde kalan Mustafa Can A., sabah arkadaşları tarafından yatağında hareketsiz bulundu.

HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI

Ev arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edlidi. Burada ilk müdahalesi yapılan genç adam daha sonra ambulansla Orhangazi Devlet hastanesine kaldırıldı. Mustafa Can A. burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ARKADAŞLARI İFADEYE ALINDI

Olay sonrasında evde oldukları belirlenen 2 arkadaşı ise polis tarafından ifadeye alındı. Hayatını kaybeden genç adamın cenazesi ise Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri evde inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.