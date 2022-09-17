Arkadaşlarının öldüğünü iddia etmişti! Kayıp Muhammet için kanalizasyonlar arandı

Olay, 24 Ağustos'ta Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Emine- Mehmet Güç çiftinin 3 çocuğundan Muhammet Fatih Güç, evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Haber alamayan ve merak eden aile ise polise haber verdi. Polis, her yerde genci ararken, Güç ailesine ulaşan arkadaşları ise kanalizasyonda elektrik akımına kapılıp, hayatını kaybettiğini ve cansız bedeninin ise içeride olduğunu söyledi. Bunun üzerine Güç çifti, dün akşam Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'nda belirtilen adrese gitti. Baba Mehmet Güç, çizmelerini giyip kanalizasyonda yaklaşık yarım saat arama yaptı. Sonuca ulaşılamaması üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri, Güç'e ulaşabilmek için 5 kilometrelik alanda bütün kanalizasyonları aradı. Çalışmaları gözyaşlarıyla izleyen anne Emine Güç ise yakınları tarafından güçlükle sakinleştirdi. Ekipler, Güç'ün farklı noktalarda olabileceği bilgisi üzerine Kepez Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'ndeki kanalizasyon noktalarında da çalışma yaptı.



Bölgede 7 saatlik arama çalışması sonunda Güç'ten herhangi bir ize rastlanılmadı.

Bu sabah çalışmaların yapıldığı ilk noktaya gelen baba Mehmet ile anne Emine Güç, devam edilen aramaları yeniden takibe başladı. Emine Güç, "Oğlumun en azından bir mezarı olsun. Oğlum madde kullanırdı ama çok cana yakındı. Hep bizi suçluyorlar, 'Ailesi niye takip etmedi' diyorlar. Ben sürekli arkasındaydım oğlumun. Uyuşturucu maddeden onu kurtarmak için hastanelere yatırdık. Çip taktırdık. Ne yaptıysak olmadı. Böyle bir yere nasıl girdi, niye girdi; bilmiyorum. Öldüğünü biliyorum. Yaşıyorken çok canımı yaktı, şimdi ciğerimi yaktı" dedi.