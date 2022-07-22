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Giriş Tarihi: 22.7.2022 13:47 Son Güncelleme: 22.7.2022 14:10

Arkadaşlık teklifini reddeden kızın babasını öldürdü

Malatya'da 19 yaşındaki genç, arkadaşlık teklifini reddeden kızın evine av tüfeğiyle gitti. Burada çıkan tartışmada, kızın 63 yaşındaki babasını öldürdü.

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Arkadaşlık teklifini reddeden kızın babasını öldürdü

Arguvan İlçesine bağlı Çevreli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, arkadaşlık kurmak istediği B.K.'nın (19) ikametine gelen E.E. (23), burada yanında getirdiği tüfekle genç kızın babası olan Ziya Koç'a (63) tüfekle ateş açtı. Göğüs kısmına isabet alan Ziya Koç hayatını kaybederken, olay yerinden kaçmaya çalışan B.K. ve annesi S.K.'nın (48) bindiği araca da ateş açan E.E. kaçarak bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, E.E.'nin Güveçli Mahallesi'nde konteyner içerisinde saklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri şahsı olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Ziya Koç'un cenazesinin Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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Arkadaşlık teklifini reddeden kızın babasını öldürdü
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