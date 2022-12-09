Arnavutköy’de ortalık karıştı: Enişteleri kurşun yağdırdı!

Olay, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy İslambey Mahallesi Fetih Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 1 yıl önce enişteleri ile yaşadıkları problem nedeniyle kavga eden Yıldız ve Karaboğa aileleri arasında husumet devam etti. İsa ve Ömer Yıldız kardeşler, dün öğle saatlerinde Arnavutköy'de yaşadıkları mahallede sokakta yürürken yanlarına yanaşan eniştesi Erhan Karaboğa ve kardeşi Emir Karaboğa'nın içinde bulunduğu hafif ticari araçtan ateş açıldı.