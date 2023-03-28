Arnavutköy’de yol bakım aracına çarpan kamyonun şoförü öldü

Arnavutköy Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde meydana gelen olayda, Bektaş Döner yönetimindeki kamyon, seyir halindeyken yol bakım aracının yön tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri trafikte güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri Bektaş Döner'i sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı. Yoğun uğraşlar sonucu çıkarılan Döner, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Hadımköy istikametinde yoğun trafik oluştu.

"BABAM TEDBİRSİZLİK KURBANI OLDU"

Kaza yerinde belediyenin yol bakım aracının yeterli mesafede uyarı levhasını koymamasının babasının hayatına mal olduğunu belirten Ozan Döner, "Babam yılların şoförü İBB'nin yol bakım aracının yağmurlu havada bakım yapması ve bu çalışma ile ilgili yolu daraltmayıp mesafe uyarı levhalarını koymaması babamın canına mal oldu. Yolun daraltılması gerekirdi. Yağmurlu havada görüş mesafesi de düştüğü için babam aniden araçla karşı karşıya kalmış ve araçtaki personelin hayatını kurtarmak için kendi hayatını feda etti. Babam bakım aracının yolu daraltılmaması ve mesafenin ayarlanmaması nedeniyle tedbirsizlik kurbanı oldu." dedi.

Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri yapılan Bektaş Döner'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'ın Reşadiye ilçesi Müşrüm Kasabası Esköy'üne götürüldü.