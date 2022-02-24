Arslan cinayetinde çarpıcı ifadeler "Tabanca ile vurun demedim"

Gazetesindeki odasında öldürülen Güngör Arslan cinayetinde, önceki akşam olayın zanlısı Ramazan Özkan ile birlikte tutuklanan Burhan Polat'ın nöbetçi hâkimliğine verdiği ifadeler ortaya çıktı.

Sanık Polat, çok sayıda suç kaydının olduğunu 2018 yılında cezaevine girdiğini belirterek, "2018 yılında pandemi dolayısıyla cezaevinden çıktım. Güngör Arslan'ı gazeteci olduğu için tanırım, kendisiyle karşı karşıya gelmedim. Katil Ramazan Özkan'ı isim olarak bilirim. Ramazan eskiden benim arkadaşımın işyerinde çalışırdı. K.Y. isimli şahsı bir aydır tanırım. Benim bu şahısla irtibatım yoktur. Benim T.U. isimli kızla arkadaşlığım vardı. Benim bu kızla vakit geçirmişliğim vardır. T.U. isimli kız arkadaşımın bir köpeği vardı, köpeği kaybolmuş, T.U. bundan dolayı Güngör Arslan'ın yanına giderek kaybolan köpeği haber yaptırmış. Güngör Arslan köpeğin kaybolması ile ilgili haber yaptı." dedi.

T.B. ve Güngör Arslan'ın bu haberden dolayı tanıştığını ileri süren Polat, "Arslan kız arkadaşıma çiçek ve şarap gönderip rahatsızlık verdi. Ayrıca evinin önüne kadar gitti. Bunları bana kız arkadaşım T.U. anlatmadı ancak ben yakın çevremden rahatsız edildiğini duydum. Bunun yanında Arslan E.K. 'nin arabasının kullandığım için bu haberin altına birileri, torbacılar, hapçılar, karı p…. gezmeseler daha iyi olur gibi yorumlar yapıldı. Ben de haberin yapıldığı dönemler E.K. ile görüştüğüm ve arabasını kullandığım için bu yorumları üzerime aldım. Fakat E.K. zarar görmemesi için Güngör Arslan ile irtibata geçmedim. Daha sonra H.Ç. 'Güngör'ü korkutmak lazım' dedi. T.U. kastederek uyarmamız lazım dedi. H.E. bana tamam abi birkaç kişiye dövdürür, korkuturuz dedi. Bu konuşmanın ardından Güngör Arslan'ın öldürüldüğünü haberlerde okudum." dedi. Sanık Polat, "Güngör Arslan'ın gözünün korkutması konusunda yönlendirdin mi?'' sorusuna ise "Ben gözü korksun da ne şekilde korkarsa korksun, tabanca ile vurun demedim" dediği öğrenildi.