Artık çocukların da bir köyü var

Çocukları şehir hayatından biraz olsun uzaklaştırmak isteyen anne ve babaların ilk tercihi Küçüksu Çocuk Köyü oluyor. Üsküdar Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu özel proje ile çocuklar eğlenerek öğrenecek, doğayı ve çevreyi deneyimleyerek daha yakından tanıma şansı yakalıyor.Herkesin ücretsiz olarak faydalanabileceği ''Üsküdar Çocuk Köyü'' yaklaşık 82 bin metrekarelik bir alana kuruldu. Üsküdar Çocuk Köyü, ''Eğitim Teması'' ve ''Orman Teması'' olarak iki kısımdan oluşuyor. Eğitim teması kısmında Köy Meydanı, Köy Çeşmesi, Çocuk Oyun Alanları, Yürüyüş Parkuru, Amfi, Gölet, Bostan, Su Değirmeni, Serender, Köy konağı, Çarşı, Restoran, Köy Camisi, Şadırvan, WC, Çocuk Atölyeleri, Köy Kahvehanesi, İdari Bina, At Çiftliği, Ahır, Ağıl, Kümesler ve Otopark fonksiyonları bulunuyor. Orman teması kısmında ise Çocuk Oyun Alanları, Piknik Alanları, Manzara Seyir Terası, Meyve Bahçesi, Şelale, Yeşil Köprü ve Arkatlı Yol, WC, Macera Parkı, Bilyeli Araba Parkuru fonksiyonları yer alıyor. Köy restoranında köy yemeklerinin ve taze pişmiş köy ekmeğinin ikram edildiği, köy çarşısında dükkânların bulunduğu, köy kahvehanesinde çay kahve eşliğinde söyleşilerin olduğu bir köy meydanı yer alıyor. Çocuk atölyelerinde çanak çömlek yapımından ekmek yapımına birçok faaliyet bulunuyor. Ayrıca özel olarak inşa edilen su değirmeninde çocuklar buğdayın una dönüşümünü gözlemleme imkânı bulabiliyor.Gölet etrafında etkinliklerin yapılacağı çayırlıklar yer alırken çocukların ekip biçebileceği tarım alanları ve çiftlik hayvanlarını (At, İnek, Koyun, Kuzu, Tavuk, Horoz vb.) gözlemleyebilecekleri ortamlar da Üsküdar Çocuk Köyümüzde hayata geçirildi. Camisi, çeşmesi, kahvehanesi, köy konağı, çiftliği, tarım alanları, göleti, deresi, şelalesi, değirmeni, meyve bahçeleri, piknik alanları ve bilyeli araba parkuru ile Üsküdar Çocuk Köyümüz kent içindeki çocukların köy hayatını deneyimleyebilecekleri orijinal ve gerçek bir imkân sunuyor.Üsküdar Çocuk Köyü'nün bugüne kadar gerçekleştirdiği en özel projelerden biri olduğunu belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise şunları söyledi: "Burasını uzun zaman önce düşündük, planladık ve nihayet gerçekleştirdik. Sadece Üsküdarlı çocukları değil bütün İstanbullu çocukları düşünerek yaptığımız Üsküdar Çocuk Köyümüzde evlatlarımız bize ait olan değerleri tecrübe ederek tanıyacaklar. Tabiata, bitkilere, hayvanlara dair aileleri ile birlikte yeni bilgiler öğrenecekler. Bu köyde çocuklar eğlenerek öğrenecek, doğayı ve çevreyi daha yakından tanıyacaklar. Apartmanların, bulvarların arasına sıkışmış bir çocukluk, çocuklarımızın kaderi olamaz. Biz bunu Üsküdar özelinde değiştirdik."