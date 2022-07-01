Artvin’de heyelan: 1 ölü, 2 yaralı

Artvin Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelanda yol kenarında bekleyen tırların üzerine kaya parçaları düştü. Yol trafiğe kapandı. Heyelan sırasında tır içinde olan 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.Bölgeye AFAD, Jandarma Arama KurtarmA (JAK) 112 Sağlık ve Kızılay ekİpleri sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan Artvin AFAD Müdürü Kemal Şenlioğlu SABAH'a konuştu. Şenlioğlu, Hopa-Kemalpaşa karayolu üzerinde sabah 07:30 sıralarında yol üzerindeki büyük kayaların düşmesi sonucu yol üzerinde bekleyen tırların üzerine dik yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Yaşanan olayda bir yabancı uyruklu vatandaşımız hayatını kaybetti, bir yabancı uyruklu vatandaşımız ise yaralandı.AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK),112 Sağlık ekipleri ve Kızılay ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Burası Gürcistan'a bağlanan Kemalpaşa karayolu üzerinde, yağmur yağışından dolayı dik yamaçlardan kaya parçaları koparak, yol üzerine düştü. Burada trafik yoğun oluyor. Sabah saatlerinde Sarp Sınır Kapısı'na gitmek için bekleyen tırların üzerine büyük kaya parçaları düştü. Yaşanan olayda tır içerindeki bir Azerbaycan uyruklu vatandaşımız hayatını kaybetti, başka bir yabancı uyruklu vatandaşımız yaralandı. Yaralı vatandaşımız hastaneye kaldırıldı. Karayolları ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca AFAD, Jandarma, 112 Sağlık ekipleri ve Kızılay ekiplerimiz olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Güvenlik açısından yol şimdilik trafiğe kapalı. Üst taraftan kopan kaya parçalarının olduğu yerde ve yol üzerinde çalışmalar devam ediyor" dedi.