Haberler Yaşam Haberleri Artvin’de rastlanan şap hastalığı nedeniyle 4 ilçede canlı hayvan ticareti kısıtlandı
Giriş Tarihi: 19.7.2023 15:21 Son Güncelleme: 19.7.2023 16:07

Artvin’de rastlanan şap hastalığı nedeniyle 4 ilçede canlı hayvan ticareti kısıtlandı

Artvin’in komşu illerinde görülen şap hastalığı sonrası İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Artvin merkez, Yusufeli, Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde yapılan kontroller sonrası aynı hastalığa rastlanılması sonucu harekete geçildi. 4 ilçede Müdürlük tarafından canlı hayvan ticaretine tedbir amaçlı kısıtlama getirildi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Artvin’de rastlanan şap hastalığı nedeniyle 4 ilçede canlı hayvan ticareti kısıtlandı

Artvin'in komşu illerinde görülen şap hastalığı sonrası İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Artvin merkez, Yusufeli, Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde yapılan kontroller sonrası aynı hastalığa rastlanılması sonucu harekete geçildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kentte, 2023 yılının ilkbahar döneminde; il genelinde büyükbaş işletmelerde bulunan hayvanlara 2 uygulama şeklinde Şap Aşısı yapılmıştır. Şu anda da sınır bölgelerimizde bilgilendirme, dezenfeksiyon ve 3. doz şap aşısı uygulamasına başlamış bulunuyoruz. Sonbahar döneminde tüm il genelinde 4. doz şap aşılaması yapılacaktır. Şap hastalığının yayılmasının kontrol edilmesi ve şap mihrakların olduğu bölgelerde çalışmaların daha kontrollü yapılması amacı ile kısıtlama koyulmamış köy ve mahallerle ile birlikte Merkez, Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli İlçe geneline 19 Temmuz 2023-14 Ağustos 2023 tarihleri arasında büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketlerine kısıtlama getirilmiştir. Kısıtlama kararına uymayanlar hakkında 5996 sayılı kanun kapsamında 46 bin 159 TL idari para cezası düzenlenecektir." ifadelerine yer verildi.

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Artvin’de rastlanan şap hastalığı nedeniyle 4 ilçede canlı hayvan ticareti kısıtlandı
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