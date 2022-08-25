Haberler Yaşam Haberleri Artvin'de yasak aşk cinayetinde flaş gelişme! Ölen 3 Gürcü vatandaşının kimlikleri beli oldu
Giriş Tarihi: 25.8.2022 20:00 Son Güncelleme: 25.8.2022 20:03

Artvin'de yasak aşk cinayetinde flaş gelişme! Ölen 3 Gürcü vatandaşının kimlikleri beli oldu

Artvin’de dehşet veren bir olay yaşandı. Arhavi ilçesinde Gürcistan uyruklu bir kişi eşi ve sevgilisini öldürdü. Ülkesine kaçmak için Sarp Sınır Kapsı'na giden şahıs yakalanacağını anlayınca silahla intihar etti. Kimlikleri belli olan Gürcü vatandaşların ölümlerinin altında yasak aşk olduğu ortaya çıktı.

İHA
Artvin’de yasak aşk cinayetinde flaş gelişme! Ölen 3 Gürcü vatandaşının kimlikleri beli oldu

Olay, ilçeye bağlı Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay toplamak için ülkemize gelen Şakro Egnatashvili konakladığı eve gittiğinde evde eşini Rita Egnatashvili'yi ülkemize çay toplamak için gelen arkadaşı Khvicha Osanadze birlikte yakaladı. Aldatıldığını düşünen Şakro Egnatashvili, karısı Rita Egnatashvili'yi bıçakla ve sevgilisi Khvicha Osanadze'yi ise silahla olay yerinde öldürdü. Yaşadığı cinnetin ardından ülkesine kaçmak için ticari taksiyle Sarp Sınır Kapısı'na giden Gürcü şahıs, ekiplerin tedbirleri almasının ardından yakalanacağını anlayınca silahla kendini vurdu. Yaralanan Egnatashvili, kaldırıldığı Hopa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Ekipler suç aleti bıçak ve silahı bulurken, konuyla ilgili inceleme başlattı.

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Artvin'de yasak aşk cinayetinde flaş gelişme! Ölen 3 Gürcü vatandaşının kimlikleri beli oldu
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