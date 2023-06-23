Haberler Yaşam Haberleri Asansör kazasında 2 kişi ölmüştü: Korkunç olayda flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 23.6.2023 18:32

Asansör kazasında 2 kişi ölmüştü: Korkunç olayda flaş gelişme!

Bursa Gemlik'te, bir binanın dışında bulunan ve halatı kopan seyyar asansörün 10 metre yükseklikten düşmesi sonucu Fatma Çelik (73) ve Safura Kader'in (78) hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürerken, asansör firmasının sahibi G.A. (37) gözaltına alındı.

DHA
Asansör kazasında 2 kişi ölmüştü: Korkunç olayda flaş gelişme!

Acı olay, 21 Haziran'da saat 12.00 sıralarında Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Çelik, Safura Kader, Müjgan Çelik (71) ve Kerime Çelik (74), kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden yakınlarının tazeye ziyareti için, Yenibahar Sokaktaki evine gitti. Binanın dışına yapılan seyyar asansör ile 3'üncü katta bulunan eve çıkmak isteyen 4 kadın, asansör halatının 3'üncü katta kopması sonucu 10 metre yükseklikten zemine düştü. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Fatma Çelik, Kerime Çelik ile Safura Kader Bursa Şehir Hastanesi'ne, Müjgan Çelik ise özel bir hastaneye sevk edildi. Vücutlarında çok sayıda kırık olduğu belirlenen yaralılardan Safura Kader ve Fatma Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden Müjgan Çelik ile Kerime Çelik'in sağlık durumun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Asansörün düşme nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, asansör firmasının sahibi G.A., Bursa'da gözaltına alınarak Gemlik Adliyesi'ne sevk edildi. G.A.'nın, savcılık sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

LGS Sonuçları açıklandı! MEB son dakika duyurdu | 2023 LGS sorgulama ekranı | TIKLA-ÖĞREN
Tanju Özcan'dan bomba iddia: Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın oyununa geldi
CHP'li Tanju Özcan'dan bomba iddialar: Partide FETÖ'cüler cirit atıyor!
İyi Parti'de bir istifa daha! Buca Meclisi'nde sandalyesi kalmadı
SON DAKİKA: Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması! Kısa sürede hedeflere ulaşmada kararlıyız
Merhum Erbakan'a kin kustu! CHP yandaşı Enver Aysever'den haddini aşan sözler
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan teröriste Kamışlı'da MİT operasyonu! İşte o anlar;
Sosyal medyada paylaştığı video tepki çeken Paw Guards üyesi gözaltına alındı
Yenge itiraf etti! FETÖ'cü Güven'in yengesinde de Bylock çıkmıştı
Son dakika haberi: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması! "Ben aday olacağım"
ARKADAŞINA GÖNDER
Asansör kazasında 2 kişi ölmüştü: Korkunç olayda flaş gelişme!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA