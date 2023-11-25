Asansör tamir ederken katledildiler

Ankara'nın Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi'nde 1409 sokakta bulunan bir binada oturan baba Uğur Şahan (48) ile oğlu Mehmet Ali Şahan (15) bozulan asansörü tamire başladı. Asansör tamiri yaptıkları esnada binanın yöneticisi Sema Taşkıran (46) ile daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Hüseyin Alkan (59) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin Alkan, asansör tamiri yapan baba Uğur Şahan ve oğlu Mehmet Ali Şahan'ı pompalı tüfekle ateş açarak öldürdü. Gözü dönen Hüseyin Alkan, binanın dışına kaçan Uğur Şahan'ın eşi Sevda Şahan (46) ile yönetici Sema Taşkıran'ın arkasından koşarak pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan Taşkıran ve Şahan hastaneye kaldırıldı. Cani komşu suç aletiyle beraber yakalanarak gözaltına alındı.